Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması yeni yılda başlayacak

DHA

Emlakta yeni dönem..

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla mücadele, fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacak "doğrulanmış ilan" uygulaması başlıyor..

İLK OLARAK KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARINDA ZORUNLU OLACAK

Bakanlık, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarında ise verilecek ikinci talimata kadar uygulamanın mevcut halindeki gibi devam etmesine karar verildiği açıklandı.

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’te 31 Ağustos 2023’te yapılan değişiklikle, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerinin getirildiğini bildiren açıklamada, bu doğrultuda ilk aşamada taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden 1 Kasım 2023’ten itibaren yapıldığı hatırlatıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Kimlik bilgilerini doğrulamadan ilan platformlarına ilan girilemediğini bildiren açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilmiştir. EİDS yetki doğrulama uygulamasında 15 Eylül ile 31 Aralık 2024 arasında bir geçiş süreci planlanmış, planlandığı şekilde bu süreçte ilan platformunca sistemden yapılan sorgulama sonucunda yetki doğrulaması yapılamasa da ilanın verilebilmesi yönünde bir uygulama yürütülmüştür.

"UYGULAMANIN MEVCUT HALİ İLE DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

EİDS yetki doğrulama uygulamasında bir adım daha ileri gidilerek, uygulamanın kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: