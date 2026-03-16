Bundan 17 gün önce İsrail ve ABD, İran'a saldırdı. İran da karşılık olarak İsrail ve Körfez ülkelerinde ABD'nin üssü olan ülkelere füze saldırısı yaptı. İran, ayrıca petrol geçişlerinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı tanker trafiğine kapattı.

Tüm bu gelişmeler, Brent petrolün varil fiyatını 120 dolara kadar yükseltti.

Bu aşamada Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA), petrol fiyatını aşağıya çekecek hamle geldi. Kurum, üye ülkelerinin acil durum stoklarından piyasaya sürülecek 400 milyon varil petrolün kullanımına açacağını duyurdu.

Jeopolitik riskler artarken gözler, en fazla petrol kullanan ülkelere çevrildi.

PETROL TÜKETİMİNİ TETİKLEYEN BAŞLIKLAR

Bu liste aynı zamanda, küresel enerji tüketiminde ekonomik büyüklük, sanayileşme düzeyi ve nüfusun ne kadar belirleyici olduğunu açıkça gösteriyor

ABD VE ÇİN AÇIK ARA ÖNDE

Listede ilk iki sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, dünya petrol talebinin çok büyük bölümünü oluşturuyor.

ABD’nin 19,12 milyon varil günlük tüketimi, tek başına birçok bölgenin toplamına yaklaşıyor.

Çin’in 16,37 milyon varil tüketimi ise sanayi üretimi ve hızlı ekonomik büyümenin sonucu.

Bu iki ülke birlikte günlük yaklaşık 35 milyon varil petrol tüketiyor. Bu da dünya petrol talebinin yaklaşık üçte birine yakın bir pay anlamına geliyor.

NÜFUS VE BÜYÜYEN EKONOMİLER: HİNDİSTAN ETKİSİ

Hindistan, hızla büyüyün ekonomisi, artan araç sayısı ve sanayileşme ile üçüncü sırada 5,62 milyon varil ile dikkat çekiyor.

GÜNLÜK VARİL SAYISI GÖRE, EN ÇOK PETROL TÜKETEN ÜLKELER

IEA verilerine ve günlük varil sayısı göre, en çok petrol tüketen 25 ülke sıralandı.

1. Amerika Birleşik Devletleri - 19,12 milyon

2. Çin - 16,37 milyon

3. Hindistan - 5,62 milyon

4. Suudi Arabistan - 3,96 milyon

5. Rusya - 3,85 milyon

6. Japonya - 3,24 milyon

7. Güney Kore - 2,89 milyon

8. Brezilya - 2,58 milyon

9. Kanada - 2,33 milyon

10. Almanya - 2,05 milyon

11. İran - 1,95 milyon

12. Meksika - 1,85 milyon

13. Endonezya - 1,63 milyon

14. Singapur - 1,49 milyon

15. Fransa - 1,36 milyon

16. Birleşik Krallık - 1,33 milyon

17. İspanya - 1,27 milyon

18. İtalya - 1,26 milyon

19. Tayland - 1,25 milyon

20. Birleşik Arap Emirlikleri - 1,18 milyon

21. Türkiye - 1,16 milyon

22. Avustralya - 1,09 milyon

23. Malezya - 0,93 milyon

24. Irak - 0,92 milyon

25. Tayvan - 0,82 milyon

TÜRKİYE, ORTA ÖLÇEKLİ BÜYÜK TÜKETİCİLER ARASINDA

Türkiye, günlük 1,16 milyon varil tüketim ile dünya ülkeleri arasında 21. sırada yer alıyor. Türkiye’nin petrol üretimi sınırlı olduğu için tüketimin büyük kısmı ithalatla karşılanıyor. Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için petrol arama sahalarını artıracak yeni kararlar alınıyor.