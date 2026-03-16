Şubat ayında en çok özel güvenlik elemanı arandı

Şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 61 bin 365’i (yüzde 64,8) erkek, 33 bin 407’si (yüzde 35,2) kadın olmak üzere 94 bin 772 işe yerleşme gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde, 213 bin 147 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Şubat 2026 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleşti.

İŞKUR Ocak-Şubat 2026 döneminde 75 bin 11 kadın, 59 bin 11 genç, 7 bin 9 engelli ve 40 bin 194 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

ŞUBATTA AÇIK İŞ SAYISI 146 BİN 410 OLDU

Şubat ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 146 bin 410 oldu.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 318 bin 170 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (116 bin 28 açık iş) imalat sanayi sektöründen oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi” meslekleri oldu.

EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

1- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

2- Güvenlik Görevlisi

3- Reyon Görevlisi

4- Servis Elemanı (Garson)

5- Market Elemanı

6- Konfeksiyon İşçisi

7- Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) Turizm Ve Otelcilik Elemanı

8- Perakende Satış Elemanı (Gıda) Kasiyer

İŞKUR’A KAYITLI İŞ ARAYAN 2 MİLYON 455 BİN 884 KİŞİ

Şubat ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 455 884 kişi oldu. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 50,8’i erkek, yüzde 49,2’si kadın, yüzde 20,4’ü 15-24 yaş grubunda bulunuyor.

ŞUBAT AYINDA İŞKUR 326 BİN 380 BİREYSEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Şubat ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 326 bin 380 bireysel görüşme gerçekleşti. 2026 yılında ise 612 bin 386 bireysel görüşme yapıldı. Ayrıca, aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 3 bin 662 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 65 bin 749 işyeri ziyareti gerçekleştirildi. Diğer yandan şubat ayında 5 bin 188 iş arayan yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmeti kapsamında İş Kulüplerinden faydalandı.

Şubat ayında düzenlenen aktif iş gücü piyasası programlarından (AİPP) 6 bin 171 kişi yararlandı. Şubat ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 1.178 program düzenlendi, 6 bin 171 kişi bu programlardan faydalandı. 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 1.852 program düzenlenmiş olup, 10 bin 785 kişi bu programlardan faydalandı. Aktif iş gücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,87 oranında azaldı.

2026 YILI AKTİF İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ KAPSAMINDA;

1.721 İşbaşı Eğitim Programına 8 bin 190 kişi katıldı.

111 Mesleki Eğitim Kursuna 2 bin 573 kişi katıldı.

20 Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine 22 kişi katıldı.

2026 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla “Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar), Satış Elemanı/Danışmanı ve Market Elemanı” mesleklerinde bulunuyor.