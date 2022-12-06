Maliyet artışı gerekçe gösterilerek ekmek fiyatına yapılan zamlara alışmışken; Sivas'ta bir fırında ve Kayseri'de de bir mahallede ekmek fiyatları 2 ve 2,5 liradan satılıyor.

Türkiye'de bütün il ve ilçelerde ekmek 4 ila 5 TL arasında satılıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Sivas'ta bir fırının ekmeği 2 TL'den satmasının haberini yapmıştık.

Şimdi de Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde, bütün fırın ve bakkallarda ekmeğin 2,5 TL'ye satıldığı bilgisi geldi.

"Sadece ekmek değil bütün ürünler indirimli"

Sadece ekmek değil bütün ürünleri indirimli fiyata sattıklarını belirten mahalle esnafları; "Sindelhöyük'te her yerde ekmek 2.5 TL. Soysallı, Karacaviran, Devetepesi, Saz, Çayırözü ve Develi'den gelip ekmek alıyorlar, hatta süt getiren Kızıklılar bile buradan alıyor ekmeği. Sadece ekmeklerimiz değil, çaylarımızda da indirim var. 10 lira fark ediyor 1 kilo çayda. Bütün ürünlerimizde indirim vardır, mantı, makarnadan tut aklına gelen bütün ürünler indirimli." diye konuştu.

"Ufak ufak kâr da kalıyor"

İHA'nın haberine göre, bir diğer esnaf ise ekmeği 2,5 TL'ye satmalarına rağmen kâr ettiklerini de ifade ederek, "Taze ekmekleri 2.5 TL'den veriyoruz. Türkiye'de en ucuz ekmeğin burada diye tahmin ediyoruz. Çoğu yerde satılan ekmek fiyatlarının bayağı aşağısında ekmek satıyoruz. Bizim çok bir kâr amacımız yok, insanlara hizmet etmiş oluyoruz. Ama ister istemez ufak ufak kâr da kalıyor." ifadelerini kullandı.

En ucuz ekmekler Sivas ve Kayseri'de satılıyor VİDEO

