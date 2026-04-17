Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düşüşe geçti

Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören mayıs vadeli kontratlar, yüzde 8,7 oranında düşüşle 38,74 euroya geriledi.

Kontratlar bir önceki günü 42,42 euro seviyesinde kapatmıştı.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, özellikle LNG ve petrol sevkiyatlarının normale dönmesini sağlayarak Avrupa başta olmak üzere küresel enerji piyasalarında fiyat baskısını azaltmaya başlaması anlamına geliyor.

HÜRMÜZ KARARINI ARAKÇİ DUYURDU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı’nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını duyurdu.

Açıklamada, geçişlerin İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından belirlenen koordineli rota üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemeleri sonrası Basra Körfezi’nde artan gerilim, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bu dar geçitte gemi trafiğini ciddi şekilde sekteye uğratmıştı.