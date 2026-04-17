Engelliye ÖTV'siz araç Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son anda teklifte yapılan değişikle ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç almasının önü açıldı.

Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler, 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.

ENGEL ŞARTI YÜZDE 40

Yasanın 8. maddesinde şu bilgiler paylaşıldı:

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen (c) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.900 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler ile engelli sağlık kurulu raporunda ortopedik engelliliği yüzde 40 ve üzeri olup bu engel durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan malûl ve engelliler tarafından...

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA KAPSAM GENİŞLEDİ

Yapılan değişiklikle, ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan vatandaşların ÖTV'siz araç almasının önü açıldı.

Ayrıca, ehliyet alma imkanı bulunmayan ortopedik engelli bireyler için 10 yılda bir kez ÖTV muafiyetli araç satın alma hakkı tanındı.