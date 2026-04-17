Marttaki ilk el konut ve iş yeri satışları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 tarihli Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri yayımlandı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu.

İkinci el konut satışları ise mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,5, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 25 BİN 978, DİĞER KONUT SATIŞLARI 87 BİN 389 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Diğer konut satışları ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında azalarak 87 bin 389 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9 diğer satışların payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI MART AYINDA YÜZDE 1,8 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 1,8 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 6,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 9,6 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 5,5 azaldı.

YABANCILARA MART AYINDA BİN 353 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında azalarak bin 353 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında azalarak 4 bin 165 olarak gerçekleşti.

Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 229 ile Rusya Federasyonu, 130 ile İran ve 84 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI 3 BİN 787, İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI 9 BİN 712 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 3 bin 787 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 oranında azalarak 9 bin 712 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI 698, DİĞER İŞ YERİ SATIŞLARI 12 BİN 801 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,1 oranında artarak 698 oldu. Diğer iş yeri satışları ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 oranında azalarak 12 bin 801 oldu.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI MART AYINDA YÜZDE 8,3 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 8,3 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 14,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4,3 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 7,1 azaldı.