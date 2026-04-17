Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,53’e çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını paylaştı.

Buna göre piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken bu anket döneminde yüzde 27,53 oldu.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 oldu.

PARA POLİTİKASI FAİZ BEKLENTİLERİ

Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 37,75 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 50,97 TL iken bu anket döneminde 51,23 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,70 TL iken, bu anket döneminde 53,62 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak kayıtlara geçti.