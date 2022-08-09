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    EPDK, dağıtım şirketlerine kayıp enerji ve aydınlatma satış tarifesini sabit tuttu

    EPDK, dağıtım şirketlerine kayıp enerji kapsamında yapılan satışlar ve dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda uygulanan tarifede bu ay değişiklik yapmadı.
    • 09.08.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:10
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    EPDK, dağıtım şirketlerine kayıp enerji ve aydınlatma satış tarifesini sabit tuttu

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesindeki yeni rakamlar yayınlandı.

    EPDK'nın yayınlanan kararına göre dağıtım şirketlerine kayıp enerji kapsamında yapılan satışlar ve dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda uygulanan tarifede bu ay değişiklik yapmadı.

    Görevli Tedarik Şirketlerine (GTŞ) yapılan satışlarda ise aktif enerji toptan satış tarifesi ise 31,8592 kuruş/kWh olarak uygulanarak, yüzde 245 oranında artırıldı.

    EÜAŞ görevli tedarik şirketlerine yapılan elektrik satışı tarifesi 110,0321 kuruş oldu

    EPDK, Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) görevli tedarik şirketlerine yapılan elektrik satışlarına yönelik tarifesini bugünden geçerli olmak üzere kilowatt saat, (kWh) başına 110,0321 kuruş olarak belirledi.

    EPDK, dağıtım şirketlerine kayıp enerji ve aydınlatma satış tarifesini sabit tuttu

    Reuters'in haberine göre, bu kapsamda dağıtım şirketlerine kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda tarife temmuz ayında olduğu gibi kWh başına 31,8592 kuruş, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlar için düzenlenen tarife de kWh başına 256 kuruş olarak uygulanmaya devam edecek.

    enerji

    KWh başına güncel tarife

    EÜAŞ'ın görevli tedarik şirketlerine yönelik tarifesi: 110,0321 kuruş

    Dağıtım şirketlerine kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda: 31,8592 kuruş

    Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda:  256 kuruş

    Resmi-Gazete


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