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Erzincan'da jeotermal saha ihale edilecek
Jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası ile ilgili ihaleye hazırlanan Erzincan'da konu ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
- AA
- 24.03.2022 - 09:12
- Güncelleme : 24.03.2022 - 09:29
Erzincan'da 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası ihale edilecek.
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
3 YILLLIK İŞLETME RUHSATI
Buna göre, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası, açık teklif usulüyle kira ihalesine çıkarıldı.
İHALE TARİHİ BELİRLENDİ
Toplam 1987,92 hektar alandaki arama sahasının ihalesi, 6 Nisan saat 10.30'da Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu’nda yapılacak.