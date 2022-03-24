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Erzincan'da jeotermal saha ihale edilecek

Erzincan'da jeotermal saha ihale edilecek

Jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası ile ilgili ihaleye hazırlanan Erzincan'da konu ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.