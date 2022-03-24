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    Erzincan'da jeotermal saha ihale edilecek

    Jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası ile ilgili ihaleye hazırlanan Erzincan'da konu ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 24.03.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 09:29
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    Erzincan'da jeotermal saha ihale edilecek

    Erzincan'da 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası ihale edilecek.

    Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    3 YILLLIK İŞLETME RUHSATI

    Buna göre, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası, açık teklif usulüyle kira ihalesine çıkarıldı.

    ihale

    İHALE TARİHİ BELİRLENDİ

    Toplam 1987,92 hektar alandaki arama sahasının ihalesi, 6 Nisan saat 10.30'da Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu’nda yapılacak.


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