Euro Bölgesi'nin ekim ayı öncü enflasyon verileri yükseldi

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncü verisi eylülde yüzde 1,7 iken ekimde yıllık bazda yüzde 2 oldu.

Beklenti ise yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,7

Euro Bölgesi'nde ekimde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

HİZMET ENFLASYONU DAHA FAZLA

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe görüldü.

Bunu yüzde 2,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji fiyatları ekimde yüzde 4,6 geriledi.

EKİMDE BELÇİKA'DA ENFLASYON YÜZDE 4,7 OLDU

AB uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Belçika'da 4,7, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 4,5 ve Yunanistan'da yüzde 3,2 oldu.

Almanya'da ise yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 1,8, Fransa'da yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor.