Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda

AA

Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira "Evde Bakım Yardımı" ödemesinin hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Evde Bakım Yardımının engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldığını hatırlatıldı.

Bu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını belirtildi.

HAK SAHİBİ BAŞINA 10 BİN 125 LİRA

Aylık ortalama 543 bin kişinin söz konusu yardımdan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını vurgulandı.