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- Fatih Dönmez: Kuyu testlerine Türkali-2'den başlayacağız
Fatih Dönmez: Kuyu testlerine Türkali-2'den başlayacağız
Bakan Dönmez, kuyu testlerini gelecek ay içinde yapmayı planladıklarını belirtti.
- AA
- 20.04.2021 - 11:52
- Güncelleme : 20.04.2021 - 12:21
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Sakarya Gaz Sahası'nda geliştirme ve üretim devam ediyor" diyen Dönmez, Fatih sondaj gemisinin kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2'nin kuyu testlerini Kanuni gemisinin yapacağını bildirdi.
"MAYIS AYINDA TESTLERE BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"
Bakan Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na (PEMT-21) video konferans yöntemiyle katılarak, "Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.
Fatih Dönmez, ekipmanlara değinerek, "Petrol ve doğalgazda son 3 yıldır 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretiyoruz. Yerlileştirdiğimiz ekipmanların bütçesi 186,5 milyon lira oldu." dedi.