Fatih Dönmez: Kuyu testlerine Türkali-2'den başlayacağız

Bakan Dönmez, kuyu testlerini gelecek ay içinde yapmayı planladıklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sakarya Gaz Sahası'nda geliştirme ve üretim devam ediyor" diyen Dönmez, Fatih sondaj gemisinin kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2'nin kuyu testlerini Kanuni gemisinin yapacağını bildirdi.

"MAYIS AYINDA TESTLERE BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na (PEMT-21) video konferans yöntemiyle katılarak, "Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Fatih Dönmez, ekipmanlara değinerek, "Petrol ve doğalgazda son 3 yıldır 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretiyoruz. Yerlileştirdiğimiz ekipmanların bütçesi 186,5 milyon lira oldu." dedi.