Fed'e göre gümrük vergileri enflasyonu artıracak

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, fiyat artışlarının ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin ardından yaşandığını belirtti.

Yetkililer, faiz oranına dair bir karar vermeden önce enflasyon şokunun kalıcı olup olmadığının tespiti için zaman gerektiğini söyledi.

"ŞİRKETLER STOK YAPIYOR"

Şu ana dek gümrük vergilerinin etkisinin tamamının verilere yansımadığını belirten Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, şirketlerin stok yaptığını ancak birçok şirketin aldıkları bu önlemin sonuna yaklaştıklarını duymaya başladıklarını belirtti.

Anketler gümrük vergilerinin, hanehalkı ve işletmelerin ekonomiye güveninin azaldığını ve daha yüksek enflasyon beklediklerini gösteriyor.

Ancak Fed yetkilileri ve analistler, gümrük vergilerinin ekonomiye etkilerinin henüz yansımaya başlamadığını düşünüyor.

WALMART, FİYAT ARTIŞI SİNYALİ VERDİ

Dünyanın en büyük perakendecisi ve Çinli şirketlerin önemli müşterilerinden biri olan Walmart, geçen hafta yaptığı açıklamada yakın zamanda fiyatları artırabileceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da, Walmart'ın gümrük vergilerini üstlenmesi gerektiğini belirterek, müşterilere yansıtmaması çağrısında bulunmuştu.

POLİTİKA FAİZİNDE TAHMİNLER ZORLAŞTI

Fed, Aralık'tan bugüne dek politika faizini yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında korurken Fed yetkilileri gümrük vergisi politikası ve diğer politikalar netleşene dek ekonominin gidişatına dair tahminde bulunmanın zor olduğunu söylüyorlar.