Fed'in kararının piyasaya yansıması! 30 Ocak'ta piyasalar

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklaması piyasalarda karışık seyre neden oluyor.
Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.
Politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.
NEW YORK BORSASI
Söz konusu gelişmeler sonrasında New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.
ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif seyirle başladı.
ONS ALTIN
Faiz kararının ardından sınırlı bir düşüş gözlenen altının ons fiyatı ise yeni güne yüzde 0,3 artışla 2 bin 762 dolardan başladı.
Gram altın: 3 bin 177 lira
Çeyrek altın: 5 bin 388 lira
Cumhuriyet altını: 21 bin 951 lira
Tam altın: 21 bin 550 lira
Yarım altın: 10 bin 777 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 75,5 dolardan alıcı buluyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,44 değer kaybederek, 10.076,99 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,18 yükselişle 10.095,36 puandan başladı
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,8000'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 35,7997 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 35,7997 lira
Euro: 37,3994 lira
Sterlin: 44,5504 lira
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 2,41 ve 2 bin 473,9 dolar artışla 105 bin 262,1 dolara çıktı.
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