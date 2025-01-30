Fed'in kararının piyasaya yansıması! 30 Ocak'ta piyasalar

AA & Ensonhaber

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklaması piyasalarda karışık seyre neden oluyor.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

NEW YORK BORSASI

Söz konusu gelişmeler sonrasında New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

ONS ALTIN

Faiz kararının ardından sınırlı bir düşüş gözlenen altının ons fiyatı ise yeni güne yüzde 0,3 artışla 2 bin 762 dolardan başladı.

Gram altın: 3 bin 177 lira

Çeyrek altın: 5 bin 388 lira

Cumhuriyet altını: 21 bin 951 lira

Tam altın: 21 bin 550 lira

Yarım altın: 10 bin 777 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 75,5 dolardan alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,44 değer kaybederek, 10.076,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,18 yükselişle 10.095,36 puandan başladı

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,8000'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 35,7997 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,7997 lira

Euro: 37,3994 lira

Sterlin: 44,5504 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 2,41 ve 2 bin 473,9 dolar artışla 105 bin 262,1 dolara çıktı.

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