Fed yeniden faiz indirimine gitmek için acele etmeyecek

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ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizi yüzde 4,25-yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu.

Banka politika faizini sabit tutarken, Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verilerinin, faizleri indirmenin uygun olacağını gösterene kadar yeni bir indirim konusunda acele etmeyeceklerini aktardı.

Powell, Fed'in Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk faiz toplantısı sonrası açıklamalarında Fed yetkililerinin enflasyon, istihdam ve ekonomik faaliyetlerin etkilerine yönelik karar vermeden önce "hangi politikaların uygulanacağını görmeyi beklediklerini" ve ekonomik veriler enflasyonda yeniden düşüş kaydedildiğini ya da istihdam piyasasına yönelik risklerin arttığını gösterene kadar faizleri indirmek için bir neden olmadığını söyledi.

"POLİTİKA DURUŞUMUZ ÇOK İYİ AYARLANDI"

Basın toplantısında, konuşan Powell, "Politika duruşumuzun çok iyi ayarlanmış durumda olduğunu düşünüyorum. İşsizlik oranı altı ay boyunca sabit kaldı... Son birkaç enflasyon verisi olumlu İşaretler verdi." dedi.