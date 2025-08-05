Fındık ihracatından 7 ayda 1,3 milyar dolar

Karadeniz'in en önemli tarım gelirlerinin başında "fındık" geliyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1 Ocak-31 Temmuz 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, geçen yılın aynı döneminde 169 bin 107 ton fındık ihracatı yapıldığı ve 1 milyar 378 milyon 287 bin 478 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

161 BİN 601 TON FINDIK SATILDI

Açıklamada, söz konusu dönemde 2025'te yurt dışına 1 milyar 347 milyon 654 bin 16 dolar karşılığında 161 bin 601 ton fındık satıldığı belirtildi.