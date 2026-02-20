Fitch, 2026 yılı için Türkiye'nin finans ve kamu sektörlerini nötr değerlendirdi

Fitch Ratings, yaptığı değerlendirmede, devam eden dış piyasa erişimi, azalan makroekonomik dalgalanma ve hala yüksek olan ancak düşen enflasyon ve faizler nedeniyle operasyon koşullarının iyileştiğine dikkat çekti.

Döviz rezervlerinin beklenenden daha hızlı artması ve oldukça sıkı makroekonomik politikalar sayesinde Türkiye'nin dış kırılganlıklarının azaldığına vurgu yapan Fitch, bu iyileşmelerin, Fitch'in ocak ayındaki ülke görünümünü "pozitif"e revize etmesini desteklediğini ancak gelecek seçimin riskleri artırabileceğine işaret etti.

BANKALARIN FONLAMA KOŞULLARI

Bankalar için fonlama koşullarının hala yüksek olmasına rağmen iyileştiğini ve dolarizasyonun azaldığını belirten Fitch, varlık kalitesindeki bozulmanın 2026'da devam edeceğini ancak yönetilebilir olacağını öngörüyor.

“YETERLİ SERMAYE TAMPONLARININ DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Fitch'in değerlendirmesinde, "1 Ocak 2026'da düzenleyici esnekliğinin kaldırılmasının ardından sermaye oranlarında 170-200 baz puanlık düşüş öngörmemize rağmen, yeterli sermaye tamponlarının devam etmesini bekliyoruz.” denildi.