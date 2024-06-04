Fitch Ratings'ten Meksika değerlendirmesi: Bütçe açığı yeni yönetime engel Fitch, bütçe açığı ve devlete ait petrol şirketi Pemex borcunun Meksika'nın yeni yönetimine engel olduğunu açıkladı. Kuruluşa göre, ülkeden göreve gelen ilk kadın başkan Claudia Sheinbaum ve yönetimi bu borçlu yapı nedeniyle zorlanacak.

AA

Meksika'daki bütçede mali açık, GSYH'nin yüzde 5'inin üzerinde kaldı.

Ülkede bütçe açığı son 30 yılın en yüksek seviyesinde.

Fitch Ratings, devlete ait petrol şirketi Pemex'in borcunun GSYİH'nin neredeyse yüzde 6'sına denk geldiğini ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yaptığı açıklamada, yüksek bütçe açığı ve devlete ait petrol şirketi Pemex'in borcunun Meksika'daki yeni yönetim için temel zorluklar olduğunu söyledi.

"Gelen yeni yönetim zorlu bir mali pozisyon devraldı"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

2024 bütçesi, GSYİH'nin yüzde 5'inin üzerinde bir mali açık sundu; bu, otuz yılı aşkın sürenin en yüksek noktası. Gelen yönetimin devraldığı zorlu mali pozisyon, artan sosyal harcamalar, yüksek borçlanma maliyetleri ve giden yönetimin öncelikli altyapı projelerinin tamamlanması nedeniyle yüksek yatırımların birleşiminden kaynaklanıyor.

Beklentiler borcun artması yönünde

Fitch, genel hükümet borcunun bu yıl GSYH'nin yüzde 45,6'sından yüz de48,8'ine çıkmasını beklediğini söyledi.

Meksika ekonomisi

Meksika federal hükümetinin son beş yılda yaklaşık 70 milyar dolar veya 2023'te GSYİH'nin yüzde 4'ü kadar destek sağladığı ve petrol şirketinin borcunu kendi bilançosuna çektiği belirtiliyor.

Fitch, Meksika'nın ekonomik büyümesinin geçen yılki yüzde 3,2'den bu yıl yüzde 2,2'ye yavaşlayacağını ve 2025'te de yüzde 2'ye yavaşlayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Seçimler yeni yapıldı

İktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi (Morena) partisinin adayı Claudia Sheinbaum, Meksika'da pazar günü yapılan seçimleri kazanarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)