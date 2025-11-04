Fitch Ratings'ten Türkiye'deki döviz rezervleri yorumu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin döviz rezervleri ve dış finansman durumundaki iyileşmelere vurgu yaptı.

Douglas Winslow, döviz rezervleri ve dış finansman durumundaki iyileşmenin Fitch'in geçen yıl yaptığı not artışlarında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Fitch Ratings'in "Ülke", "Şirketler", "Finansal Kurumlar" ve "Sürdürülebilir Finans" ekiplerinden kıdemli analistleri bir araya getirdiği "Fitch Türkiye Etkinliği" İstanbul'da düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Winslow, Türkiye'nin döviz rezervleri ve dış finansman durumunun geçen yıl yaptıkları not artışlarında önemli rol oynadığını söyledi.

"REZERVLERDE DÖVİZ DAHA HIZLI ARTIYOR"

Winslow, "Döviz rezervleri şu anda yaklaşık 180 milyar dolar seviyesine yükseldi, bu rakam 2023’te 100 milyar dolardı. Yani önemli bir iyileşme var. Rezervlerin kalitesi de daha iyi. Eğer yerli bankalarla yapılan swap işlemlerini dışarıda bırakarak daha geniş bir ölçüm kullanırsak brüt rezervlere kıyasla döviz rezervlerinde çok daha hızlı bir artış görüyoruz." dedi.

EK SERMAYE GİRİŞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Fitch'in Türkiye hakkındaki dış finansman varsayımlarıyla ilgili ise bir miktar ek sermaye girişi öngördüklerini, dolarizasyon oranında büyük bir azalma beklemediklerini, cari açığın hafif artacağını düşündüklerini belirten Winslow, varsayımlarının nedenini ise reel efektif döviz kurundaki değerlenmenin Türk ihracatçılarının rekabet gücü üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratmasıyla ilgili olduğunu aktardı.

Winslow, tüm bu olumlu gelişmelerin yanında politika açısından en büyük riskin, aşırı gevşek ve alışılmışın dışında bir para politikasına dönülmesi olacağını vurguladı.

"SON 3 YILDAKİ EKONOMİK VE MALİ TOPARLANMA NEDENİYLE GEÇEN YIL PEŞ PEŞE NOT ARTIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Etkinliğin açılışında konuşan Fitch Ratings Ülke Direktörü Pelin Yazgan, Fitch Ratings'in sürdürülebilir büyüme ve dayanıklılık için kritik bir görev gördüğünü belirtti.

Yazgan, şunları kaydetti:

Fitch Ratings, Türk ihraççılarını uluslararası yatırımcılarla buluşturmaya yardımcı olan şeffaf ve küresel çapta tanınan kredi değerlendirmeleri sunarak merkezi bir rol oynamaktadır. Piyasadaki önde gelen ihraççılarla uzun süredir devam eden ilişkilerimiz var ve şu anda ülkeler, bankalar, kurumsal, yapılandırılmış finans, sigorta, kamu sektörü ve banka dışı finansal kurumlarda (NBFI) 100'den fazla derecelendirmeyi kapsıyoruz. Bu da bize ülkenin mikro dinamikleri, finans sektörünün dayanıklılığı ve sermaye piyasalarını şekillendiren fırsatlar ve riskler konusunda ayrıcalıklı bir bakış açısı sağlıyor.

Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Winslow ise "Ülke ve Makro Güncellemesi: Odak Türkiye" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi derecelendirmedeki temel belirleyicileri anlatarak, mevcut ekonomik politika düzenlemelerinin dayanıklılığı, temel riskler ve makro-mali görünüm hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin son not indiriminin 2022'de gerçekleştiğini hatırlatan Winslow, son 3 yıldaki ekonomik ve mali toparlanma nedeniyle geçen yıl peş peşe not artışlarının yapıldığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN FAALİYET ORTAMINDA NOT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç da "Türk Bankaları: Enflasyonu Düşürme Yolunda Seyir" panelinde, Türk bankalarının dezenflasyon sürecini nasıl yönettiğini ele aldığı sunumunda, dün itibarıyla Türkiye'nin faaliyet ortamında not artışı olduğunu söyledi.

Kılınç, para politikasının sektörün istikrarı, dış piyasa erişimi ve dolarizasyon eğilimleri açısından neden merkezi önemde olmaya devam ettiğini anlattı.