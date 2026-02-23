Flexis yeni bir aşamaya giriyor: Renault Group projenin tek sahibi oluyor

Anlaşma kapsamında Renault Group, Flexis’in tamamının sahibi olacak ve proje Fransa merkezli yapısını koruyarak ilerleyecek. Düzenleyici onayların ardından, serinin ilk modeli Renault Trafic Van E-Tech electric’in üretiminin 2026 yılı sonunda Sandouville fabrikasında başlaması planlanıyor. Volvo Group ise hafif ticari araç iş birliğinin devamı olarak aracı Renault Trucks aracılığıyla 2027’den itibaren pazara sunacak.

Renault Group, Volvo Group ve CMA CGM Group, 2024 yılında yeni nesil elektrikli vanlar geliştirmek amacıyla kurdukları ortak girişim Flexis SAS için bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Renault Group, Volvo Group’un yüzde 45 ve CMA CGM Group’un yüzde 10 hissesini devralarak, Flexis’in tamamının sahibi olacak.

Böylece Renault Group, en ileri teknolojileri içeren tamamen yeni ve tamamen elektrikli hafif ticari araç serisinin geliştirme sürecinin tüm sorumluluğunu da üstlenmiş olacak. Bu yönetişim değişikliği ise projenin ürün hedeflerinde veya başlangıçtaki endüstriyel planında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak. Sürecin gerekli rekabet onaylarının alınmasının ardından 2026 yılının ilk yarısının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Projenin değeri, 2024’ten bu yana oluşturulan altyapı ve geliştirilen teknolojiler sayesinde düzenli olarak artarken, benzersiz skateboard platformu ise 800V motor ve Yazılım Tanımlı Araç (SDV) mimarisi kentsel lojistiğin zorlukları ve artan karbon azaltım ihtiyacıyla güçlü bir uyum gösteriyor.

RENAULT TRAFİC VAN E-TECH ELECTRİC İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Renault Group ekipleri, yeni nesil elektrikli Van serisinin geliştirme çalışmalarını sürdürürken, projenin ilk modeli Renault Trafic Van E-Tech electric’in 2026 yılının sonundan itibaren üretime girmesi planlanıyor. Projenin geliştirme sürecinde Fransa’daki Île-de-France bölgesinde yer alan Renault Group tesislerinde, özellikle Guyancourt Technocentre ile Villiers-Saint-Frédéric Hafif Ticari Araçlar Mükemmeliyet Merkezi’nde yaklaşık 1.300 kişi görev alıyor. Araçların sanayileşme süreci ise Normandiya’daki Sandouville fabrikasında ilerliyor.

Proje kapsamında geliştirilecek araçların dağıtımı, Renault Group ile Renault Trucks arasındaki hafif ticari araçlara yönelik uzun soluklu iş birliğinin devamı olarak Volvo Group tarafından Renault Trucks aracılığıyla 2027 yılından itibaren gerçekleştirilecek.