Ford Otosan üretimi 1 hafta durduracak

Ford Otosan, tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretime 1 hafta ara verileceğini duyurdu.

Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle Türkiye'deki otomotiv sektörü de yara aldı.

Oyak Renault ve Tofaş'ın üretime ara vermesinin ardından bugün yapılan açıklamayla Ford Otosan'dan da benzer bir karar geldi.

ÜRETİME 1 HAFTA ARA

Ford Otosan, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada üretimin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle Kocaeli fabrikalarında 3 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında üretim yapılmayacağı ifade edildi.

Ford Otosan tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir." denildi.