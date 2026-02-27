Ford'dan endişelendiren yazılım hatası: 4 milyon aracı geri çağırıyorlar

Ford, ABD'de süspansiyon arızasından 400 binden fazla araç geri çağırdığın bildirdikten iki gün sonra bu kez de "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hatadan dolayı milyonlarca aracını daha geri çağırdığını açıkladı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçlarını kapsadığı kaydedildi.

"ENTEGRE RÖMORK MODÜLÜ" YAZILIMINDAKİ HATA

Geri çağırmanın araçlardaki "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı bilgisi verilen açıklamada, hata nedeniyle "entegre römork modülünün" araçla iletişimini kaybedebileceği kaydedildi.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Açıklamada, bu durumun hem yüksek hem de düşük donanımlı modellerde römorkun stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmaması, ayrıca yüksek donanımlı modellerde römork fren fonksiyonunun kaybına yol açabileceği, bunun sürüş güvenliğini tehlikeye atarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

4,3 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ ÇAĞRILACAK

Geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 4 milyon 380 bin 609 olduğu bildirilen açıklamada, Ford'un bu sorunu bir yazılım güncellemesi ile ücretsiz olarak gidereceği belirtildi.