Gazianteplilerin iftarda vazgeçilmez içeceği: Meyan şerbeti

Sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle bilinen meyan şerbeti, UNESCO'nun gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağındaki Gaziantep mutfağının en sevilen simgelerinden biri.

Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Litresi 25 liraya satılan ve suyla karıştırıldığında 2 litreye ulaşan meyan şerbeti, her kesime hitap ediyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Poşet veya şişelerde satılan meyan şerbetini almak isteyenler, bazı işletmelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

50 YILLIK ŞERBETÇİ

Yaklaşık 50 yıldır şerbet işiyle uğraşan Mehmet Yılmaz, Fırat Nehri kenarından toplanan meyan köklerini getirip dükkanında işlediklerini söyledi.

"RAMAZAN AYINDA HER SOFRADA BULUNUR"

Meyanın hazımsızlığa iyi geldiğini belirten Yılmaz, şu bilgileri aktardı:

Meyan şerbetinin yazın serinletici etkisi vardır. Ramazan ayında her sofrada bulunur. Yeter ki temiz olsun. Ramazan ayında tüketilmesi alışkanlık haline geldiği için her sofrada bulunur. Artık bu mesleği çocuklarıma öğretiyorum. Onlar artık yapacak. Tüm Anteplilerin meyan şerbeti içmesini isterim.

"OSMANLI DÖNEMİNDEN GELEN BİR KÜLTÜR"

Müşterilerden Bülent Ataseven, Ramazan ayında meyan şerbetini sofrasında eksik etmediğini belirterek, "40 yıldır Mehmet Usta'nın dükkanından meyan şerbeti alıyorum. Tüm dostlarıma bu lezzeti tatmalarını tavsiye ederim. Çok faydalıdır. Osmanlı döneminden gelen bir kültürdür." dedi.

"SOFRALARIMIZIN OLMAZSA OLMAZI"

Bir başka müşteri Mustafa Alagöz ise Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinin başında meyan şerbetinin geldiğini belirterek, "İftar öncesi mutlaka meyan şerbetimi alıp soframda bulundururum. Herkese tavsiye ederim. Sofralarımızın olmazsa olmazı meyan şerbetidir." diye konuştu.