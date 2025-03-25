Gaziantep'te geleneksel 'bayram kömbesi' telaşı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ramazan'ın son haftasında geleneksel "bayram kömbesi" yapımına başlandı.
İlçede kömbe yapımına, arife gününe kadar devam edilecek.
Önceden evlerde sabaha kadar yapılan kömbe, şimdi ise pide fırınlarında hazırlanıyor.
Uzun süre dayanmasıyla ünlü ürün, yurt içi ve dışından talep görüyor.
1 ASIRDIR KÖMBE PİŞİRİLİYOR
Şehrin özel bayram lezzetlerinden kömbe yapımı geleneği, İslahiye'de bir asrı aşkın süredir yaşatılıyor.
DEPREMZEDE ESNAF ALDIĞI DESTEKLE ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR
Fırın işletmecisi Yusuf Yenici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerinin yıkıldığını, devlet desteğiyle 5 ay önce yeni fırınlarını hizmete sunduklarını söyledi.
Geleneksel üretime devam ettiklerini anlatan Yenici, müşterinin talebine göre zeytinyağlı, tahinli, haşhaşlı, fıstıklı, cevizli kömbe çeşitlerini de satışa sunduklarını bildirdi.
EVDE YAPILAN KÖMBE BURADA FIRINA VERİLİYOR
Yenici, hazır almak istemeyen müşterilerinin ise evde hazırladıkları kömbeyi ücreti karşılığında fırınlarında pişirdiğini belirtti.
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