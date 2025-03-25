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Gaziantep'te geleneksel 'bayram kömbesi' telaşı

Gaziantep'te geleneksel 'bayram kömbesi' telaşı Ramazan Bayramı geleneksel tatların yoğun olarak üretildiği bir dönem. İslahiye'de de kömbe yapımına başlandı.