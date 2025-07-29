Gazprom'dan ilk yarıda 10,8 milyar ruble zarar

Rus enerji şirketi Gazprom'un, yılın ilk yarısındaki performansını yansıtan bir rapor yayımlandı.

Gazprom tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri yılın ilk yarısında, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 3 trilyon rubleye çıktı.

Rus şirket, gelirlerdeki bu artışa karşın yılın ilk yarısını 10,8 milyar ruble zararla tamamladı.

ŞİRKET KÂRI YAPTIRIMLARDAN ETKİLENDİ

2022'de 1,2 trilyon ruble net kâr elde eden Gazprom'un yaptırımlar nedeniyle özellikle Avrupa'ya doğalgaz ihracatı önemli oranda geriledi.

Şirket, 2023'ü 629 milyar ruble, 2024'ü 1 trilyon 76 milyar ruble zararla kapatmıştı.

AVRUPA'DAKİ GELİR KAYBINI TELAFİ ETMEK İÇİN

Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırarak Avrupa'da yaşadığı gelir kaybını telafi etmek isteyen Gazprom, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımlarını da artırıyor.