Giresun'da Göksu travertenleri ziyaretçi çekiyor

- Giresun'daki Göksu travertenlerini yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti.
- Nisan ayında başlayan ziyaret sezonunda travertenler yoğun ilgi gördü.
- Göksu travertenleri 2026 Mart sonunda tekrar ziyaretçilere açılacak.
Giresun'da, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenleri ilgi çekmeye devam ediyor.
Göksu travertenlerini ziyaret sezonu nisan ayında başlıyor.
Turkuaz renkli doğa olayını, bu sezon yaklaşık 350 bin kişinin gezdiği bildirildi.
BÜYÜKLÜ KÜÇÜKLÜ GÖLETLERDE OLUŞUYOR
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Dereli ilçesinin Pınarlar köyünde büyüklü küçüklü göletlerden oluşan travertenler, sezonun açıldığı nisan ayından bu yana yoğun ilgi gördü.
Travertenler, kent ve bölge turizmine önemli katkı sağlıyor.
Travertenlerin 2026'nın Mart ayı sonunda kapılarını tekrar ziyaretçilerine açması planlanıyor.