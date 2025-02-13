Girişimci engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlüler için hibe desteklerini yükselttiklerini belirtti.

Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteği 500 bin liradan 720 bin liraya çıktı.

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe destekleri 400 bin liradan 580 bin liraya yükseldi.

Eski hükümlü vatandaşlara hibe destekleri 300 bin liradan 435 bin liraya çıktı.

KURULUŞ SERMAYESİ DESTEĞİ: 720 BİN LİRA

Bakan Işıkhan, korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin 720 bin liraya, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik hibe desteğinin 580 bin liraya, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinin ise 435 bin liraya yükseltildiğini bildirdi.

ESKİ HÜKÜMLÜYE DESTEK: 455 BİN LİRA

Işıkhan, "Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 500 bin liradan 720 bin liraya, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 400 bin liradan 580 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 300 bin liradan 435 bin liraya yükseltiyoruz." bilgisini verdi.