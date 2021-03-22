Goldman Sachs ve EBRD Türk finansal teknoloji şirketine yatırım yapacak

Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, bir Türk finansal teknoloji şirketine yatırım yapmak üzere harekete geçti.

Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım yapmak üzere anlaştı.

FINTECH ALANINDA YAPILAN EN ÖNEMLİ ULUSLARARASI YATIRIM OLACAK

Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi ve EBRD tarafından yapılacak yatırım, Türkiye'de bugüne kadar fintech alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

GÖRÜŞMELER BİR YILDIR SÜRÜYORDU

DgPays'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, bir yıla yakın süren görüşmeler sonucunda Goldman Sachs ve EBRD'den yatırım almak üzere anlaşmaya vardı.

Yatırım turunun gerekli mercilerden onayların alınmasının ardından tamamlanması bekleniyor. Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi ve EBRD tarafından yapılacak yatırım, Türkiye'de bugüne kadar fintech alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

"TÜRKİYE, FINTECH ALANINDA BÜYÜYECEĞİNE İNANDIĞIMIZ BİR PAZAR"

Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi yöneticilerinden Max Klimov ise teknoloji adaptasyonu, yüksek genç nüfusu, finans ve teknoloji alanlarındaki kaliteli insan kaynağıyla Türkiye'nin fintech alanında büyüyeceğine inandıkları bir pazar olduğunu bildirdi.

Klimov, "En yenilikçi teknolojiler gerek ödeme sistemleri gerekse bireysel bankacılık alanlarında uzun zamandır tüketicilerin hizmetine sunulmakta. Biz, DgPays’in teknoloji altyapısı ve alanındaki tecrübesi ile sektörün ve paydaşlarının büyümesinde ve gelişmesinde kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

"PAZAR HAREKETLİLİĞİNDEN ETKİLENDİK"

EBRD Risk Sermayesi Yatırım Programı yöneticilerinden Maria Barsuk da DgPays'in bu kadar kısa süre içerisinde büyük ölçekli bir ödeme sistemi şirketi haline gelmesi ve pazardaki önemli oyuncular ile stratejik ortaklıklara gitmesinden çok etkilendiklerini vurguladı.

Barsuk, "EBRD olarak yatırım yaptığımız ülkelerdeki dijital dönüşümü ve yenilikçi tüketici çözümlerini destekleyerek söz konusu ülkelerin ekonomik gelişimine de katkı sağladığımıza inanıyoruz. Hissedar olarak EBRD, Serkan Ömerbeyoğlu'nu ve ekibini, Türkiye'nin fintech dünyasının lider markası olmak için ilerledikleri yolda destekliyor olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

“YENİ YATIRIMLAR GÜÇ VERECEK”

DgPays Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Ömerbeyoğlu da şirketlerinin yeni yatırımlarda yatırımıyla daha da güçleneceğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu ortaklığın, stratejimizin bir parçası olan mevcut ürün ve hizmetlerimizi global trendlere paralel olarak uluslararası ölçeğe taşımak ve açık bankacılık gibi alanlarda geliştirdiğimiz yeni ve yüksek teknoloji ürünleri yerel ve küresel seviyede yaymak için de kaldıraç etkisi yapacağını düşünüyoruz. Bizim enerjimiz ve girişimci ruhumuz, ortaklarımızın network ve tecrübesiyle birleşince çok yakında başarılarla anılan bir platform olacağız. Bu bağlamda ülkemize doğrudan yabancı yatırım getirmekten de memnuniyet duyuyoruz."

FİNANSAL TEKNOLOJİ GELİŞMEKTE OLAN BİR SEKTÖR

Yeni karşılaştığımız terimlerden finansal teknoloji veya fintech, finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan bir teknoloji sunuyor. Finans alanındaki faaliyetleri iyileştirmek için teknolojiyi kullanan gelişmekte olan bir sektör olarak öne çıkıyor.