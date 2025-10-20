Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın yedinci faiz kararını 23 Ekim Perşembe günü açıklayacak.
- Ekonomistlerin beklentileri, ekim ayında faiz oranının 100 baz puan daha indirilmesi yönünde.
Ekonomi yönetiminin gündemi yoğun...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak.
FAİZ KARARI BELLİ OLACAK
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.
BEKLENTİLER 100 BAZ PUAN İNDİRİM
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.