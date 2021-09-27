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    Gram altın 2 ay sonra yeniden 500 liranın üzerinde

    Altın fiyatları, dolardaki zayıf seyrin ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki hafif düşüşün desteğiyle yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 11:15
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    Gram altın 2 ay sonra yeniden 500 liranın üzerinde

    Altın, küresel piyasada yaşananların etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1,759.06 dolara yükselirken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine yönelik ipuçları için Fed yetkililerinin bu haftaki konuşmalarını bekliyor.

    GRAM ALTIN YENİDEN KRİTİK SEVİYEYİ GÖRDÜ

    Gram altın, küresel altın fiyatlarında kayıpların sınırlı olması ve dolar/TL'nin geçen hafta rekor tazeleyerek 8,86 seviyesinin üzerine tırmanmasıyla 15 Temmuz’dan bu yana ilk kez 500 liranın üzerine çıktı.

    GRAM ALTIN DAR FİYAT BANDINI KIRDI

    Uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat bandını da yukarı yönlü kıran gram altın, pazartesi günü 501 lira seviyesinde bulunuyor.

    Gram altın 2 ay sonra yeniden 500 liranın üzerinde #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Gram Altın, 501 lira

    Çeyrek Altın, 827 lira

    Cumhuriyet, 3 bin 373 lira

    22 Ayar Bilezik (gr), 458 lira

    Tam Altın, 3 bin 310 lira

    Yarım Altın, 1.655 lira

    14 Ayar, 292 lira

    Reşat Altın, 3 bin 302 lira

    Gram altın 2 ay sonra yeniden 500 liranın üzerinde #2

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