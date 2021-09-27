Gram altın 2 ay sonra yeniden 500 liranın üzerinde

Altın fiyatları, dolardaki zayıf seyrin ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki hafif düşüşün desteğiyle yükseldi.

Altın, küresel piyasada yaşananların etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1,759.06 dolara yükselirken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine yönelik ipuçları için Fed yetkililerinin bu haftaki konuşmalarını bekliyor.

GRAM ALTIN YENİDEN KRİTİK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Gram altın, küresel altın fiyatlarında kayıpların sınırlı olması ve dolar/TL'nin geçen hafta rekor tazeleyerek 8,86 seviyesinin üzerine tırmanmasıyla 15 Temmuz’dan bu yana ilk kez 500 liranın üzerine çıktı.

GRAM ALTIN DAR FİYAT BANDINI KIRDI

Uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat bandını da yukarı yönlü kıran gram altın, pazartesi günü 501 lira seviyesinde bulunuyor.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram Altın, 501 lira

Çeyrek Altın, 827 lira

Cumhuriyet, 3 bin 373 lira

22 Ayar Bilezik (gr), 458 lira

Tam Altın, 3 bin 310 lira

Yarım Altın, 1.655 lira

14 Ayar, 292 lira

Reşat Altın, 3 bin 302 lira