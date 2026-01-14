Gümrük işlemlerine pin kodu ile güvenli erişim geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, ihracat ve antrepo beyannamelerine ait bazı bilgilerin özel "pin kodu" devreye giriyor.

Yeni sistemde yetkilendirilen kişi ve firmalarca güvenli şekilde görüntülenebilmesini sağlayan uygulama devreye alındı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, gümrük işlem süreçlerinin tamamının dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir yeniliğin daha hayata geçirildiği belirtildi.

PİN KODU 90 DAKİKA GEÇERLİ

İhracat ve antrepo beyannamelerine ait bazı bilgilerin, beyan sahibi tarafından "GET-APP" uygulaması üzerinden belirlenen kişilere e-posta yoluyla iletildiği bir sistemin devreye alındığı aktarılan açıklamada, bu bilgilerin, 90 dakika süreyle geçerli özel "pin kodu" aracılığıyla yetkilendirilen kişi ve firmalarca güvenli şekilde görüntülenebilmesinin sağlandığı ifade edildi.

BİLGİ GÜVENLİĞİ İÇİN

Açıklamada, uygulamayla, dış ticarette farklı aktörler arasında muhtelif yollarla halihazırda paylaşılan beyanname bilgilerinin optimize edilmiş veri alanları ile sistemsel bir yapıya kavuştuğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi: