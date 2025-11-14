Gümrüklerde yerli plakalı taşıtların trafik sicil verileri anlık sisteme aktarılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin trafik sicil kayıtlarından anlık Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılmasına ilişkin düzenleme, 18 Kasım'dan itibaren tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlanacak.

TÜM SINIRLARDA YAYGINLAŞTIRILACAK

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, trafik sicil verilerinin anlık aktarımıyla yerli plakalı taşıtların gümrük işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamanın tüm sınır kapılarına yaygınlaştırılacağı bildirildi.

18KASIM'DA UYGULAMADA

Yerli plakalı taşıtların, gümrük kapılarında gerçekleştirilen giriş-çıkış işlemlerinin daha hızlı ve doğru şekilde tamamlanmasını sağlayacak önemli bir dijitalleşme adımının devreye alınacağı vurgulanan açıklamada, "Ülkemizde tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin, trafik sicil kayıtlarından anlık olarak Bakanlık sistemlerine aktarılmasına yönelik düzenleme, 18 Kasım itibarıyla tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlayacak." ifadesi kullanıldı.

TAŞIT BİLGİLERİNİN MANUEL KAYDININ VAKİT KAYBI YAŞATMASI ÖNLENECEK

Açıklamada, söz konusu taşıtların yurt dışına çıkış ve yurda giriş işlemlerinde, tescil aşamasında gerekli taşıt bilgilerinin, gümrük memurlarınca manuel olarak sisteme kaydedilmesi nedeniyle özellikle turizm dönemlerinde bekleme sürelerinde artış yaşanabildiğine dikkati çekildi.

"GÜMRÜK KAPILARINDA İŞLEM AKIŞI HIZLANACAK"

Bakanlıkça yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları neticesinde, söz konusu bilgilerin artık trafik sicil kayıtlarından eş zamanlı Bakanlık sistemlerine aktarılabilecek duruma getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: