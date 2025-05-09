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Gün sonunda altının ons fiyatı 3 bin 344 dolara çıktı

Gün sonunda altının ons fiyatı 3 bin 344 dolara çıktı Altın fiyatları bu haftanın son iş gününü yükselişle kapattı. Altının onsu 3 bin 344 dolar ve yurt içinde gram altın ise 4 bin 167 lira oldu.