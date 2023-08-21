Güneydoğu'dan 7 ayda 142,3 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı Güneydoğu Bölgesi, yetiştirip hasat ettiği meyveleri kurutarak, ürüne katma değer katarak yurt dışına ihraç ediyor. Bölgenin ocak ayından temmuz ayına kadar yapmış olduğu ihracatı 142 milyon doları aştı. Ancak bu ciroya rağmen ihracatta azalma yaşandı.

AA Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı temmuzda ve ocak-temmuz arasında artarken, Güneydoğu'daki kuru meyve ihracatında düşüş gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuru meyve ve mamulleri sektörü, yılın 7 ayında 142 milyon 361 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bir açıklama yaparak, bölgede sektörün ihracatında düşüş yaşandığını belirtti. "En fazla Antep fıstığı ihracatı düştü" Çıkmaz, ürün bazlı en fazla Antep fıstığı ihracatının düştüğüne dikkati çekerek, ürün bazlı şu değerlendirmede bulundu: "Ürün bazlı en çok geliri kayısı oluşturdu" Bölgemizin ocak-temmuz dönemindeki ihracatı 142 milyon 361 bin dolar oldu. Ürün bazlı en çok geliri kayısı oluşturdu. Söz konusu dönemde kayısıdan 61 milyon 299 bin dolar kazanıldı. Kayısıyı Antep fıstığı takip etti.