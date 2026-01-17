Abone ol: Google News

Hafta sonu piyasa raporu: Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş rüzgarı esiyor

Bu hafta altın ve gümüşte yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Altın ons fiyatı 4,597 dolara yükselirken, gümüşün ons fiyatı rekor kırarak 93,6 dolara çıktı. Diğer taraftan dolar endeksi ve petrol fiyatları da arttı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 11:13
  • Altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 4,597 dolara çıktı.
  • Gümüşün onsu yüzde 12,8 yükselişle 90,1 dolara ulaştı.
  • Dolar endeksi ve petrol fiyatları da sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 1,3 arttı.

Altının ons fiyatı, haftayı yüzde 1,9 değer kazancıyla 4 bin 597 dolarda kapatırken gümüşün ons fiyatı, geçen hafta rekorunu 93,6 dolara çıkarırken haftalık bazda yüzde 12,8 artışla 90,1 dolarda işlem gördü.

Dolar endeksi yüzde 0,3 yükselişle 99,4 seviyesinde haftayı tamamlarken, Brent petrolün varili de yüzde 1,3 artışla 63,6 dolarda seyretti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 396 lira

Çeyrek altın: 10 bin 847 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 194 lira

Tam altın: 6 bin 12 lira

Yarım altın: 21 bin 694 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,2789 lira

Euro: 50,2008 lira

Sterlin: 58,0891 lira

