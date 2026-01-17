Hafta sonu piyasa raporu: Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş rüzgarı esiyor Bu hafta altın ve gümüşte yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Altın ons fiyatı 4,597 dolara yükselirken, gümüşün ons fiyatı rekor kırarak 93,6 dolara çıktı. Diğer taraftan dolar endeksi ve petrol fiyatları da arttı.