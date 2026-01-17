Hafta sonu piyasa raporu: Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş rüzgarı esiyor

- Altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 4,597 dolara çıktı.
- Gümüşün onsu yüzde 12,8 yükselişle 90,1 dolara ulaştı.
- Dolar endeksi ve petrol fiyatları da sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 1,3 arttı.
Altının ons fiyatı, haftayı yüzde 1,9 değer kazancıyla 4 bin 597 dolarda kapatırken gümüşün ons fiyatı, geçen hafta rekorunu 93,6 dolara çıkarırken haftalık bazda yüzde 12,8 artışla 90,1 dolarda işlem gördü.
Dolar endeksi yüzde 0,3 yükselişle 99,4 seviyesinde haftayı tamamlarken, Brent petrolün varili de yüzde 1,3 artışla 63,6 dolarda seyretti.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 396 lira
Çeyrek altın: 10 bin 847 lira
Cumhuriyet altını: 44 bin 194 lira
Tam altın: 6 bin 12 lira
Yarım altın: 21 bin 694 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,2789 lira
Euro: 50,2008 lira
Sterlin: 58,0891 lira