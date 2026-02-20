Haftanın son gününde altın fiyatları hızlı yükseldi

Altının onsu 5 bin 27 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise 7 bin 86 lirada.

ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerginliklerin etkisi ve dolar endeksi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğine yönelik öngörüler altının fiyatını artıran unsurlardan oldu.

Dolar/TL, dünü 43,7580'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,8430'dan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 88 lira

Çeyrek altın: 12 bin 18 lira

Cumhuriyet altını: 48 bin 970 lira

Tam altın: 48 bin 92 lira

Yarım altın: 24 bin 45 lira

GÜMÜŞ

Gümüşün gramı 110,3776 liradan 111,37 liraya çıktı.

Gümüşün onsu da 78,51765 dolardan 78,62415 dolara yükseldi.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8430 liradan, euro 51,5820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,8410 liradan alınan dolar, 43,8430 liradan satılıyor. 51,5800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,5820 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,7700, euronun satış fiyatı ise 51,6060 lira olmuştu.

BRENT PETROL

Artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 71,7 dolara kadar yükselerek 6 ayın en yüksek seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı 71,6 dolar seviyelerinde dengelendi.

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,20 değer kaybederek 13.804,21 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 15.430,00 puandan işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle satış ağırlıklı seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine çevrildi.