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Haftanın son gününde gram altın ve dolarda son durum

Haftanın son gününde gram altın ve dolarda son durum Dolar haftanın son gününde 34,9451 lira ile 35 lira sınırına dayandı. Dövizlerden euro ve sterlin ise düşüşte. Ons altın inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Yurt içinde gram altın ise 3 bin 14 lirada.