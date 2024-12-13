Haftanın son gününde gram altın ve dolarda son durum

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 azalışla 2 bin 680 dolardan kapanırken, güne önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 687 dolardan işlem görürken ilerleyen saatlerde 2 bin 682 dolara geriledi.
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 14 lira
Çeyrek altın: 5 bin 110 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 821 lira
Tam altın: 20 bin 440 lira
Yarım altın: 10 bin 219 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,8925'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 34,9451 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 34,9451 lira
Euro: 36,5803 lira
Sterlin: 44,0780 lira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa paralel 10.058,63 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,48 puan ve yüzde 0,30 azalışla 10.028,15 puana indi.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı dün dalgalı bir seyir izleyerek önceki kapanışına paralel 73,3 dolardan günü tamamlarken, yeni işlem gününde de yüzde 0,2 düşüşle 73,1 dolar seviyesinde bulunuyor.
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