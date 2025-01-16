HAK-İŞ: Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artış yetersiz

DHA

Nevşehir'de bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin hem bugün geldiği noktada hem de tespit edilmesi noktasında ciddi sorunlar olduğunu belirterek, “Ülkemizde asgari ücretin belirlenmesi aşamasında da sorunlar var. Asgari ücretle çalışanlar aldıkları ücreti asgari olarak değil, geçim ücreti olarak görüyorlar.” dedi.

Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) rakamlarına göre 2024 yılında çalışanların yarısının asgari ücretli olduğunu hatırlattı.

"MAAŞ ARTIŞLARI YETERSİZ"

Yeni belirlenen asgari ücretin ve emekli maaşlarındaki artışın azlığından yakınan Arslan, "Birçok kesimde çalışanlar asgari ücretli çalışıyor. İşverenlerin kendisi için olmazsa olmaz elemanlar dışındaki herkes asgari ücretle çalışıyor.

MAAŞI YÜKSEK DE VERSE MAAŞI ASGARİ ÜCRETTEN GÖSTEREN İŞVERENLER VAR

Asgari ücret vergi dışı kaldığı için çalışanlarını asgari ücretten gösteriyor, fazla ödemelerini de elden ödüyor. Böylelikle hem kayıt dışına teşvik ediyorlar hem de vergi kaçırıyorlar.” dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN TESPİT EDİLMESİNDE CİDDİ SORUNLAR VAR"

Asgari ücretin hem bugün geldiği noktada hem de tespit edilmesi noktasında ciddi sorunların olduğuna vurgu yapan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

HAK-İŞ kuruluşundan bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına itiraz ediyor. Bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz diyoruz. Çünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye’nin en büyük işvereni ve Türkiye’nin en büyük işçi sendikasının temsilcileri bulunuyor. Hükümet işveren ve işçi kesimi beşer kişi ile temsil ediliyor. Hükümet iş verenler ile iş birliği yaptığı anda asgari ücret bitmiş oluyor.

"ÜCRET UZLAŞMA İLE BELİRLENMELİ"

Dolayısıyla çalışanların geçim ücretini belirlediğimiz asgari ücretin belirlenmesi aşamasında ciddi bir sorun var. Antidemokratik değil, kapsayıcı değil, katılımcı değil. Asgari ücret gibi temel konular uzlaşmayla çıkması lazım.

"EMEKLİ MAAŞI İLE ASGARİ ÜCRET ARASINDA 8 BİN TL FARK VAR"

Asgari ücret ile emekli maaşı arasında 8 bin liralık farkın olduğunu söyleyen Arslan, şu bilgileri verdi:

Bu durumun kabul edilebilir bir durum değil. Hem memur ücretlerindeki artışlar, emeklilere verilen artışlar, asgari ücretliye verilen enflasyon altındaki artışlar çalışanları büyük bir hayal kırıklığına itti.

"YENİ BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR"