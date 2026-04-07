Trump'ın İran'a verdiği süre petrol fiyatlarını artırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ABD'nin taleplerini kabul etmesi ve ateşkes sağlaması için belirlediği son tarih öncesinde petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,5 artışla yaklaşık 111,4 dolara, Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 2,7 artışla 115,3 dolara yükseldi.

Trump, eğer bu zamana kadar ateşkes sağlanamazsa, ABD güçlerinin İran'daki sivil hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar başlatacağını söyledi.

"ABD, İRAN'I TEK GECEDE YOK EDEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerikan güçlerinin İran'ın tamamını tek bir gecede "yok edebileceğini" iddia etti.

Trump dün gazetecilere, "Tüm ülke bir gecede yok edilebilir ve bu salı gecesi olabilir." dedi.

Ayrıca Trump, İran için bir son tarih belirledi ve salı gecesi saat 20.00'ye kadar bir anlaşmaya varılmaması halinde İran'daki tüm köprülerin ve enerji santrallerinin "yerle bir edileceği" uyarısında bulundu.

"DEMİR YOLLARINDAN UZAK DURUN UYARISI"

İsrail ordusu ayrıca İranlıları salı günü ülke genelinde trenleri kullanmaktan kaçınmaları ve demir yolu hatlarına yakın bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.