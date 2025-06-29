HAK-İŞ: Emeklilik hesaplama sistemi yenilenmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dünya Emekliler Günü"nde temmuz ayında belirlenecek emekli aylığı artışının emekliler ve hak sahiplerinin alım gücünü koruyacak ve yaşam standartlarını destekleyecek bir düzeyde olmasını talep etti.

Arslan, emeklilerin sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal yönden de desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"EMEKLİLİK MEŞRU BİR HAK"

Sosyal güvenliğin, sigortalıların çalışmaları süresince ödedikleri primler karşılığında, emeklilik döneminde elde edilen meşru bir hak olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, bu yaklaşımın hem sistemin mali sürdürülebilirliğini hem de toplumsal adalet duygusunu güçlendireceğini, sosyal güvenlik sistemine olan güveni artıracağını belirtti.

TEMMUZ ZAMMI UMUTLA BEKLENİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ve ailelerin temmuzda yapılacak artış oranını büyük bir umutla beklediğini aktan Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, temmuz ayında belirlenecek emekli aylığı artışının emeklilerimiz ve hak sahiplerinin, alım gücünü koruyacak ve yaşam standartlarını destekleyecek bir düzeyde olmasını talep etmekteyiz. Bununla birlikte en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi bu aylıkların, prim ödeme gün sayısı ve kazanç düzeyi dikkate alınarak adil biçimde artırılması toplumun en büyük beklentisidir." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLİK HESAPLAMA SİSTEMİ YENİDEN ELE ALINMALI"

Arslan, 2024'de emeklilik başvurusu yapan sigortalılar ile 2025'te emekli olanlar arasında emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısından kaynaklanan farklar oluştuğunu anımsatarak, şunları kaydetti: