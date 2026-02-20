Halk’a, kırsal kalkınmayı ve yerel ekonomiyi ‘imece’ ruhuyla canlandırıyor

“Öze ve Toprağa Dönüş” ilkesiyle yola çıkan Halk’a, 14 Şubat’ta Eskişehir’de gerçekleştirdiği ilk Yol Haritası Toplantısı’nda, Sazak köyünün dönüşüm hikayesini köylüler, uzmanlar ve gönüllülerle bir araya gelerek paylaştı.

HEDEF PROJE DEĞİL, ‘KÖYE DÖNÜŞ MODELİ’ YARATMAK

Halk’a, ilk adımları Sazak Köyü’nde atılan; uzun vadede Anadolu’nun birçok köyünde üretim ve köye dönüşü teşvik etmeye yönelik bir “köy modeli” yaratmayı hedefliyor.

Eskişehir Odunpazarı’ndaki Mihalıççıklılar Yardımlaşma Dayanışma ve Yaşatma Derneği’nde düzenlenen toplantıda inisiyatifin yol haritası paylaşıldı.

BÜTÜNCÜL BİR DEĞİŞİM HEDEFLENİYOR

Toplantının açılışını yapan Halk’a’nın kurucularından Elif Boyner, Halk’a’nın sadece fiziksel bir dönüşümü değil; üretim, yönetim ve sosyal yaşam ekseninde bütüncül bir değişimi hedeflediğini vurguladı.

Boyner, bu sürecin sürdürülebilir bir yaşam döngüsü ve süreklilik içeren bir köy modeli yaratmak olduğunun altını çizdi.

PROJELERİN HİBELERİ ONAYLANDI”

Haydar Çorum ve Mihalıççık Belediyesi Projeler Koordinatörü Dilek Satır, konuşmalarında sadece sorunları değil, çözümü de somut projelerle ortaya koydu. Mihalıççık Belediyesi ve Tarım Kırsal Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) alınan hibelerle kurulan Entegre Süt Tesisi’nin yanı sıra Yarıkçı Termal Turizm Tesisi ve At Çiftliği Projesi’nin altyapı çalışmalarının hazırlandığını müjdelendi.

PLANSIZ DEĞİL STRATEJİK BÜYÜME

Ayrıca Mihalıççık-Beylikova Yerel Eylem Grubu tarafından hazırlanan 5 yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi ile bölgenin plansız değil, stratejik bir büyümeye odaklandığı belirtildi.

Köy denince akla gelen ilk başlıklar üretim ve tarım konusunda, alanında uzman isimler vizyonlarını paylaştı. Dijital tarım danışmanlığı şirketi DOKTAR’ın kurucusu Tanzer Bilgen, köylerde dijital tarım ve çiftçi danışmanlığının önemine değindi.

Toprağın iyileştirilmesi ve doğal (zehirsiz) tarım metodu “Agrohomeopati” alanında 2015’ten bu yana kıymetli çalışmalar yapan Önder Mergan ise tarımın dönüşümünde ata tohumunun ve sistem yaklaşımının hayati rolünü vurgulayarak Sazak için ortak bir ilerleme kılavuzu çizdi.

Sazak Köyü’nün ve Anadolu’nun kültürel mirasının nesillere aktarımı konusunda Akademisyen Prof. Dr. Evrim Ölçer, Servet Hocaoğulları, Şaban Kızıldağ ve Halk’a kurucularından Sare Berk’in de katıldığı toplantıda, Halk’a’nın somut çıktıları da konuşuldu.

OKUL, KOOPERATİF VE YAŞAM ADASI PLANI DEVREYE ALINIYOR

Halk’a kurucuları Elif Boyner, Mahmut Çolak ve Gülfem Köseoğlu; keçe topu, bazlama ve süt ürünleri gibi yerel değerlerin markalaşma sürecini aktardı.

İnisiyatif ile atıl durumdaki köy okulunun bir halk eğitim ve üretim merkezi olarak yeniden köye kazandırılacağı ve köy yaşamıyla entegre, modelin dışa açılımını sağlayacak bir “Yaşam Adası” projesinin de hayata geçirileceği belirtildi.