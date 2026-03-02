HAVELSAN, Boeing 737NG uçuş eğitimi için yerli simülatör üretti

Türkiye, savunma ve havacılık alanında ilklere imza atıyor.

HAVELSAN'ın Boeing 737NG Uçuş Eğitim Cihazı Seviye 2 platformu, bu seviyede sertifikalandırılan ilk yerli simülatör olarak kayıtlara geçti.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türkiye'nin milli hava platformları için simülatörler geliştirirken uluslararası havacılık sanayisinin lider oyuncularının hava araçları için de çözümler üretildiğini belirtti.

Bu simülatörün faaliyete geçmesiyle birlikte, havayolu standartlarını karşılayan yüksek kaliteli ve uyumlu eğitim sistemleri geliştirme konusunda önemli bir adım atıldı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

HAVELSAN tarafından geliştirilen Boeing 737NG Uçuş Eğitim Cihazı Seviye 2 simülatörü, bu seviyede üretilen ve sertifikalandırılan Türkiye'nin ilk platformu oldu.

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen simülatör üreticilerinden HAVELSAN, Boeing 737NG Uçuş Eğitim Cihazı Seviye 2 simülatörü ile Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hem FNPT II MCC hem de FTD 2 sertifikaları aldı.

BOEİNG 737NG PİLOT EĞİTİM OPERASYONLARI DESTEKLENECEK

Simülatör, SunExpress’in Antalya Eğitim Merkezi’ne teslim edilerek havayolunun iç pilot eğitim altyapısını güçlendirdi. Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte simülatör, merkez bünyesindeki Boeing 737NG pilot eğitim operasyonlarını desteklemeye hazır hale geldi.

Bu sertifikasyon, Türkiye’nin sivil havacılık eğitim endüstrisi için bir milat niteliği taşıyor. Simülatör, Türkiye'de üretilen ve sertifikasyonu tamamlanan ilk FTD (Flight Training Device/Uçuş Eğitim Cihazı) Seviye 2 simülatörü olma özelliği taşıyor. Bu ilk kurulumla birlikte HAVELSAN, popüler tam uçuş simülatörü çözümlerine FTD Seviye 2 platformunu da ekleyerek ürün portföyünü genişletti.

KOKPİTİN BİREBİR AYNISI

Bu cihazlar, tam uçuş simülatörleri kadar büyük ve hareketli olmasalar da kokpitin birebir aynısına sahip olan ve pilotların prosedür çalışmaları ile acil durum eğitimleri yaptığı yüksek teknolojili sistemler olarak görev yapıyor.

Simülatörde, HAVELSAN’ın özgün olarak geliştirdiği STARVIEW-B kolime görüntü sistemi de kullanılıyor. Bu sistem, pilotun gerçeklik hissini ve prosedürel doğruluğunu artırmak amacıyla yüksek sadakatli bir görsel sunum sağlıyor. Yerli mühendislik ürünü bir görüntü sisteminin entegrasyonu, Türkiye’nin ileri simülatör teknolojilerindeki yetkinliğini perçinlerken, HAVELSAN’ın bu alandaki hedeflerini destekliyor.