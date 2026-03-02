ABD-İran geriliminin emtialara etkisi

İsrail'in İran'a saldırması sonrasında gelişen karşılıklı ataklar, yatırımcıları endişelendirmeye yetti.

Jeopolitik gerginlikler olunca, savaşta dahi değeri kaybolmayan altın fiyatları arttı, riskli varlıklardan olan borsa ve kripto gibi varlıklar ise düşüşe geçti.

Peki yaşanan gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiledi?

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada fiyatlamalar, ABD'de tarife rejimine ilişkin haber akışı ile ABD-İran nükleer görüşmelerine dair belirsizliklerin gölgesinde gerçekleşti.

FİYATI AZALANLAR

Kakao (Yüzde 8,8),

doğalgaz,

Kahve,

Çinko,

Pamuk,

Kurşun.

FİYATI ARTANLAR

Gümüş (yüzde 10,9),

Platin,

Altın,

Brent petrol,

Paladyum,

Bakır,

Pirinc,

Buğday,

Mısır,

Nikel,

Soya fasülyesi,

Alüminyum,

Şeker.