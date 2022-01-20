Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 20,7 milyar lira oldu

Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 20,7 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Aralık itibarıyla Hazine alacakları 20,7 milyar lira olarak belirtildi.

MAHALLİ İDARELER EN BÜYÜK ALACAK KALEMİNDE

Yapılan açıklamaya göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

YAPILAN TAHSİLAT 4.4 MİLYAR LİRA

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 4,4 milyar lira tahsil edildiği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.