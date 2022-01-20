Euro
15.1965
-0.31%
Dolar
13.3826
-0.32%
Altın
794.4320
-0.17%
Borsa
2,014.21
-1.36%
Bitcoin
580.808
1.70%
BTXN Coin
33.54
-1.20%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 20,7 milyar lira oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
    • AA
    • 20.01.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 20,7 milyar lira oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Aralık itibarıyla Hazine alacakları 20,7 milyar lira olarak belirtildi.

    MAHALLİ İDARELER EN BÜYÜK ALACAK KALEMİNDE

    Yapılan açıklamaya göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

    YAPILAN TAHSİLAT 4.4 MİLYAR LİRA

    Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 4,4 milyar lira tahsil edildiği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

    Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 20,7 milyar lira oldu #1


    Görüş Bildir