Hazine, temmuz ayı bütçe gelişmeleri raporunu yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz 2025 tarihine ait bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Temmuzda bütçe gelirleri, giderlerinden daha fazla arttı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,1 artarak 1 trilyon 96 milyar 914 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 35,4 artışla 1 trilyon 120 milyar 775 milyon lira olarak gerçekleşti.

7 AYLIK SONUÇLAR

Ocak-temmuz döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 yükselerek 6 trilyon 695 milyar 494 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,4 artarak 7 trilyon 699 milyar 834 milyon lira oldu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

Merkezi yönetim bütçesi, temmuzda 23 milyar 862 milyon lira, ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 4 milyar 340 milyon lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz 2024'te 827 milyar 706 milyon lira iken bu yılın temmuz ayında yüzde 35,4 artışla 1 trilyon 120 milyar 775 milyon liraya çıktı. Böylece, 2025'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 7,6'sı kullanılmış oldu.

Geçen yıl temmuzda 4 milyar 238 milyon lira faiz dışı açık verilirken bu yılın aynı ayında 110 milyar 726 milyon lira faiz dışı fazla oluştu.