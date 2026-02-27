Hepsiburada, HepsiYürekten ile STK'ları destekliyor

Hepsiburada, HepsiYürekten ile ülkemizde STK’ların bilinirliğini artırmayı ve sivil topluma yapılan bireysel destekleri dijitalleşmenin gücüyle kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Hepsiburada, 27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü'nde, herkesi HepsiYürekten aracılığıyla STK'lara destek olmaya davet ediyor.

Sivil toplum kuruluşlarının erişim gücü, dijital dünyanın sunduğu geniş erişim ve teknolojik altyapıyla her geçen gün katlanarak artıyor. Hepsiburada, ‘HepsiYürekten’ programı aracılığıyla STK’ları e-ticaret ekosistemine dahil ederek, sivil toplumun hem görünürlük kazanmasına hem de destekçilerini genişletmesine aracılık ediyor.

HEPSİYÜREKTEN’LE İYİLİĞE AÇILAN DİJİTAL KAPI

Türkiye’nin sivil toplum potansiyelini dijital platforma taşıyan HepsiYürekten, tüketicilerin günlük alışveriş alışkanlıklarını birer sosyal sorumluluk adımına dönüştürüyor. Platformda yer alan 110’dan fazla STK eğitim, sağlık, çevre ve hayvan hakları gibi farklı alanlarda yürüttükleri çalışmaları doğrudan milyonlarca insana sergileme fırsatı buluyor. Müşteriler, platform üzerinden STK’ların destek kartlarından ve ürünlerinden satın alarak şeffaf ve güvenilir bir destek mekanizmasının parçası oluyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPI VE LOJİSTİK DESTEKLE GÜÇLENEN SİVİL TOPLUM

Hepsiburada, sivil toplum kuruluşlarına sağladığı teknoloji ve lojistik imkanlarla operasyonel yükleri hafifletiyor. Programa dahil olan kurumlar; özel komisyon oranları, ücretsiz kargo avantajları ve dijital pazarlama destekleriyle e-ticaretin sunduğu avantajlardan tam kapasiteyle yararlanıyor. Bugün 110’dan fazla STK, HepsiYürekten programında dijital vitriniyle yer alırken, her geçen gün artan kullanıcı desteğiyle bu ekosistem daha da güçleniyor. Hepsiburada, 27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü’nde, herkesi HepsiYürekten aracılığıyla STK’lara destek olmaya davet ediyor.