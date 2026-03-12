SON DAKİKA: TCMB, Mart 2026’da politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce 2026 yılında Para Politikası Kurulu’nun 12 yerine 8 kez toplanacağını duyurmuştu. Takvime göre yılın ikinci toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Mart 2026 toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararını açıkladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen yılın ikinci PPK toplantısında alınan kararın ardından, para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin önemli mesajlar içeren faiz kararı metni de yayımlandı.

Ocak ayındaki PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 38'den 100 baz puan düşürülerek yüzde 37 seviyesine indirilmişti.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 37'DE SABİT TUTULDU

12 Mart 2026 tarihli PPK Kararı'na göre 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.

POLİTİKA FAİZİNİN KARAR METNİNDE ÖNE ÇIKANLAR:

"Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ ŞUBAT AYINDA YATAYA YAKIN SEYRETTİ"

Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır.

"JEOPOLİTİK GÖRÜNÜM, YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU, DEZENFLASYONU GÜÇLENDİRİYOR"

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"ÖNGÖRÜLENİN DIŞINDAKİ GELİŞMELER YENİ ADIMLARLA DESTEKLENECEK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

"ENFLASYONDA ORTA VADE HEDEFİ YÜZDE 5"

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

JEOPOLİTİK RİSKLERİN OLDUĞU BİR DÖNEMDE KRİTİK FAİZ KARARI

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sebebiyle küresel piyasaları tedirgin etti.

Gözler, Merkez Bankası’nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi.

Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak sonucun finans piyasaları üzerinde önemli etkiler oluşturması değerlendiriliyor.

2025 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

23 Ocak 2025: Yüzde 45

06 Mart 2025: Yüzde 42,5

20 Mart 2025: Yüzde 42,5 (sabit)

17 Nisan 2025: Yüzde 46

19 Haziran 2025: Yüzde 46 (sabit)

24 Temmuz 2025: Yüzde 43

11 Eylül 2025: Yüzde 40,5

23 Ekim 2025: Yüzde 39,5

11 Aralık 2025: Yüzde 38

2026 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

22 Ocak 2026: Yüzde 37

12 Mart 2026: yüzde 37 (Sabit)

2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026