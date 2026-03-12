EşitBiz Konferansı 9 Mayıs’ta İstanbul’da

Garanti BBVA ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle 2022 yılında hayata geçirilen EşitBiz Projesi kapsamında düzenlenen EşitBiz Konferansı, 9 Mayıs 2026’da Salt’ın Galata binasında gerçekleşecek.

“Eşitlik için empati” temasıyla düzenlenecek konferans öncesinde iyi örnek başvuruları alınmaya başlandı. Özel ve devlet okullarında görev yapan okul yöneticileri ile her kademeden öğretmenler, empati temelli ve kapsayıcı uygulamalarını 29 Mart 2026’ya kadar paylaşabilecek.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve kurucusu Garanti BBVA iş birliğiyle 2022 yılında hayata geçirilen EşitBiz Projesi, erken ve temel çocukluk dönemlerinde toplumsal rollere yönelik önyargı karşıtı tutumun desteklenmesini amaçlıyor. Küçük yaş gruplarıyla çalışan öğretmenlere ulaşan proje, eğitim yoluyla eşitlikçi bir dönüşümü güçlendirmeyi hedefliyor.

EŞİTLİK İÇİN EMPATİ” TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

EşitBiz Projesi kapsamında her yıl düzenlenen EşitBiz Konferansı, bu yıl 9 Mayıs 2026 tarihinde Salt’ın Galata binasında gerçekleştirilecek. Toplumsal rollerin eşitliğini eğitim alanında yaygınlaştırmayı hedefleyen konferans, bu yıl “Eşitlik için empati” temasıyla katılımcıları bir araya getirecek.

Konferansta sunulacak “iyi örnekler” için başvuru süreci başladı. Konferans projeye katılmış öğretmenler başta olmak üzere sahada empati temelli ve kapsayıcı uygulamalar geliştiren eğitimcilerin deneyimlerini daha geniş kitlelerle paylaşmalarını hedefliyor. Özel veya devlet kurumlarında görev yapan okul yöneticileri ile her kademeden ve branştan öğretmenler, iyi örnek başvurularını 29 Mart 2026 tarihine kadar iletebilecek.

Sınıfta uygulanan, somut çıktıları olan ve fark yaratan özgün çalışma modelleri “iyi örnekler” kapsamında değerlendirilecek. Eğitimciler; kapsayıcı eğitim, çok kültürlü sınıflar, toplumsal rollerin eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele gibi temalarda hazırladıkları sunum dosyalarıyla başvurularını gerçekleştirebilecek. Seçilen projeler, konferansta sunum olarak katılımcılarla paylaşılacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, “Garanti BBVA olarak 2022’den bu yana toplumsal rollerin eşitliğini hem kurum içi dönüşümün hem de eğitim yoluyla toplumsal farkındalığın önemli bir parçası olarak ele alıyoruz. Toplumsal rollerin eşitliğinin sadece bir söylem değil, erken yaştan itibaren öğrenilen bir değer olduğuna inanıyoruz. Kurucusu ve daimî destekçisi olduğumuz ÖRAV ile yürüttüğümüz EşitBiz Projesi kapsamında bugüne kadar 3.831 öğretmene ve 64.493 öğrenciye ulaştık. Projenin sosyal etkisi ve erişim alanı, eğitim yoluyla kalıcı bir dönüşümün mümkün olduğuna olan inancımızı güçlendiriyor. Bu yıl konferansın temasını ‘eşitlik için empati’ olarak belirledik. Garanti BBVA’nın temel kurum ilkelerinden biri olan empatinin, eşitliğin günlük hayatta karşılık bulmasının en güçlü araçlarından biri olduğuna inanıyoruz. ÖRAV ile bu yaklaşımı eğitim yoluyla yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz.” dedi.

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy ise “EşitBiz Projesi ile erken ve temel çocukluk döneminde toplumsal rollere yönelik önyargıların dönüştürülmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Öğretmenlerin sınıf içinde geliştirdiği eşitlikçi ve kapsayıcı uygulamaların, kalıcı bir toplumsal dönüşümün en güçlü yapı taşlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle iyi örnek başvuruları bizim için büyük önem taşıyor. Sahada hayata geçirilen uygulamaların görünürlük kazanması, ilham vermesi ve yaygınlaşması EşitBiz’in etki alanını güçlendiriyor. Tüm öğretmenleri ve okul yöneticilerini, empati temelli çalışmalarını paylaşmaya ve 29 Mart’a kadar başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.