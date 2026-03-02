Hürmüz Boğazı'nda trafik durdu: Petrol fiyatları yükseldi

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, küresel enerji arzını ve finans piyasalarını doğrudan vurdu.

Hafta sonu gerçekleşen hava harekatlarının ardından dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, petrol fiyatlarında son 14 ayın zirvesini beraberinde getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN DÜNYANIN PETROLÜ GEÇİYOR

The Guardian'ın haberine göre, dünya petrol arzının yüzde 30'unun geçtiği Hürmüz Boğazı, Tahran’ın geçişlere izin verilmeyeceği yönündeki uyarıları ve bölgedeki gemi saldırıları sonrası adeta kilitlendi.

Verilere göre Hürmüz Boğazı’ndan yapılan sevkiyat, dünya deniz yoluyla taşınan petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Aynı zamanda küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin de yüzde 20’si bu dar geçitten geçiyor.

ONLARCA GEMİ BOĞAZ'IN İKİ YAKASINDA BEKLİYOR

Deniz trafiği izleme siteleri, saldırı korkusu ve sigorta sorunları nedeniyle onlarca tankerin boğazın her iki yakasında beklediğini rapor ediyor.

DEV ŞİRKETLER TANKER GEÇİŞİNİN DURDURULDUĞUNU AÇIKLADI

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Maersk, güvenlik gerekçesiyle hem Hürmüz Boğazı hem de Süveyş Kanalı geçişlerini durdurduğunu açıklarken, Uluslararası Denizcilik Örgütü tüm şirketlere bölgeden uzak durma çağrısında bulundu.

PETROL FİYATLARININ ÇOK DAHA SERT YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Rystad Energy uzmanları, günlük 15 milyon varil ham petrolün pazara ulaşmasının engellendiğine dikkat çekerek, gerilimin hızla düşmemesi durumunda petrol fiyatlarında çok daha sert yukarı yönlü fiyatlamaların kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

BRENT PETROL YÜZDE 13 DEĞER KAZANDI

Brent petrol, erken işlemlerde yüzde 13 değer kazanarak varil başına 82 dolara kadar çıktı.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol şu anda yüzde 6'ya yakın yükselişle varil başına 78,29 dolar seviyesine yükseldi.

HAM PETROLÜN VERİLİ DE 75 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik benzeri görülmemiş ortak saldırılarının Ortadoğu'daki gerilimi keskin bir şekilde tırmandırmasının ardından, ABD WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 75 doların üzerine çıkarak sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 10 artış gösterdi ve ardından yüzde 8'den fazla yükselişle işlem gördü.

TÜKETİCİYE YÜZDE 6 ARTIŞ YANSIMASI BEKLENİYOR

ABD-İsrail ortaklığındaki İran'a başlatılan saldırılar neticesinde Hürmüz Boğazı'ndaki güven ortamının sarsılması ve petrol sevkiyatlarının riske girmesi fiyatları hızla yükseltti. Petroldeki yükselişin akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

UZUN SÜRELİ KRİZ KAPIDA

ABD cephesinden gelen açıklamalar ise operasyonların hedeflere ulaşılana kadar dört hafta sürebileceğine işaret ederek piyasalardaki "uzun süreli kriz" endişesini tetikliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Basra Körfezi'nin ağzındaki dar bir su yolu olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatını, uluslararası pazarlara ulaştırıyor.

Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.

Hürmüz Boğazı’nda, İran'ın bu yöndeki tehditlerine rağmen şu ana kadar herhangi bir kapanma yaşanmadı.

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, altın fiyatları da yüzde 2,8 artışla ons başına 5 bin 397 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya piyasaları haftaya büyük kayıplarla başlarken Japon Nikkei endeksi yüzde 2,4, Çin CSI 300 endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybetti. Wall Street’in de haftaya negatif bir açılış yapması bekleniyor.